韓國教育部和行政安全部11月18日宣布，將於高考期間不定時發送「緊急災難短訊」，以偵測未有上交手機的考生。



韓國2027學年度大學修學能力考試11月19日舉行，政府當日上午8時30分先在全國發送首條短訊，其後再於不預先通知的情況下不定時追加發送。若因查處違規考生產生噪音與處置延誤，當局研擬補償受影響考生被干擾之相應時間。

根據介紹，該短訊無法拒收，只要手機處於開機狀態，就會以最大音量發出持續10.5秒的提示音，有助防止及偵測考試舞弊行為。

韓國首爾一處考場內，學生們等待年度大學入學考試開始。（Reuters）

政府原計劃於19日上午8時30分只發送一次緊急災難短訊。但有觀點指出，不排除考生事先關機以避過短訊，其後重新開機，利用人工智能（AI）作弊的可能性。

韓國總統李在明就此於17日召開高考緊急檢查會議，指示當局研究在考試期間再次發送緊急災難短訊的方案。