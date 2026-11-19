美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）11月18日（周三）突訪委內瑞拉，在加拉加斯會見委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）。會晤期間，赫格塞思宣布與委內瑞拉達成一項新軍事合作協議，該協議涵蓋聯合訓練、情報共享以及美委軍事合作的其他方面，以幫助其打擊外國勢力和「毒品恐怖分子」



美媒《國會山報》（The Hill）報道，赫格塞思表示，「我們期待落實相關承諾，深化我們的國防合作和夥伴關係，充份利用美國軍方和戰爭部的專業知識，以及委內瑞拉軍隊的強大實力，確保委內瑞拉人民不受外國勢力、毒品恐怖分子或犯罪分子的威脅，確保他們在主權領土內安全無虞。」

2026年11月18日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在委內瑞拉加拉加斯美國大使館向媒體發表演說。（Reuters）

赫格塞思亦指，美國期待與委內瑞拉在軍事和經濟領域合作，稱「貴國擁有令人難以置信的資源潛力，我們期待與貴國攜手開發這些資源。」

特朗普（Donald Trump）政府正試圖促成一項旨在控制委內瑞拉部分石油儲備的協議之際。羅德里格斯8月下旬表示，這是一個為期25年的雙邊項目，計劃開發17個戰略油田，目標是日產量超過150萬桶。

而就在赫格塞思此次訪問之前，《紐約時報》本月稍早報道稱，美國正在與委內瑞拉進行談判，以確保美國在該國永久駐軍。