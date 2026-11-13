美防長赫格塞思高聲講話遭哨兵喝止　反頒表揚奬章讚「做得好」

美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）11月12日親自向一名陸軍哨兵伊格萊西亞斯（Thomas Iglesias）頒發「聯合兵種嘉許獎章」（Joint Service Achievement Medal），並在社交平台X發文大讚對方「做得好」，這名士兵正是在前一日，因赫格塞思一行人在阿靈頓國家公墓附近合影時大聲說話而喝止他們的陸軍哨兵。



赫格塞思因高聲談話遭哨兵訓斥：

赫格塞思在社交平台上載授勳合照，寫道：「我們熱愛軍人，我們熱愛標準。做得好，下士（Specialist）。愛國者們，繼續前進！」五角大樓亦發聲明，認同該名士兵「正確且恭敬地」履行職責。

BBC報道，這場「不打不相識」源於11月11日美國退伍軍人節紀念儀式。當時赫格塞思與妻子及高層幕僚在神聖的「無名戰士冢」前合影並有說有笑，隸屬陸軍第三步兵團「老衛隊」（The Old Guard）的哨兵伊格萊西亞斯隨即停下巡邏，轉身當眾喝令：「所有訪客任何時候都必須保持肅靜與尊重！」該陵墓自1948年起獲24小時守衛，哨兵每日均會多次喝止失儀訪客，防長亦不例外。

赫格塞思近日因未經國會授權對伊朗動武遭提出彈劾，周二晚才剛避過彈劾程序；他在社交平台的頭銜亦已改為「戰爭部長」（Secretary of War），授勳帖文隨即引發網民兩極熱議。