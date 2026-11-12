美防長赫格塞思無名戰士塚前談笑合影　美陸軍哨兵當眾喝止｜有片

美國退伍軍人節儀式11月11日在阿靈頓國家公墓舉行，期間出現尷尬一幕。美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）與妻子及多名高層幕僚在莊嚴的「無名戰士塚」前合影期間有說有笑，遭負責守衛陵墓的陸軍哨兵當眾高聲喝止，要求保持肅靜。



2026年11月11日，美國弗吉尼亞州阿靈頓國家公墓，美國國防部長皮特·赫格塞思和退伍軍人事務部長道格·柯林斯（Doug Collins）在無名烈士墓敬獻花圈儀式結束後碰拳致意。當天是退伍軍人節。（Reuters）

美媒報道，儀式結束後，赫格塞思與妻子、幕僚長等高階顧問在無名戰士塚旁階梯合照。當現場傳出談笑聲時，隸屬陸軍第三步兵團「老衛隊」（The Old Guard）、日夜風雨無阻守衛陵墓的哨兵隨即停下巡邏，轉身對人群高聲喝令：「所有訪客任何時候都必須保持肅靜與尊重！」

無名戰士塚安葬著一戰、二戰及韓戰的無名美軍遺骸，是美國最神聖的戰爭紀念碑之一。針對這一事件，五角大廈首席發言人帕尼爾（Sean Parnell）回應，防長及國防部向來尊重軍人犧牲，並認同該名士兵以「正確且恭敬的方式」提醒眾人保持莊重。

值得一提的是，赫格塞思近日因未經國會批准對伊朗動武等指控遭眾議員提出彈劾，周二晚才剛在共和黨護航下避過彈劾程序，如今再因公墓失儀成為輿論焦點。