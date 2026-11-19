全球多國政府星期三（11月18日）針對流行程式設計語言Java中的一個嚴重安全性漏洞發出警報，警告漏洞可能使電腦系統暴露於駭客攻擊風險之中。這也是近幾周來最新一宗備受矚目的網路安全事件。



美國網路安全公司Calif披露，他們在Java虛擬機器的Base64解碼功能中發現這一漏洞。漏洞可能讓未經身份驗證的駭客遠端執行代碼、竊取敏感資料、控制受影響伺服器，甚至導致系統崩潰。就在上個月，Calif也在另一種主流程式設計語言PHP中發現高危漏洞，一度迫使全球多國政府和企業預防性關閉網站。

由於Java可通過甲骨文公司（Oracle）及開源Java開發套件（JDK）獲取，被廣泛用於全球政府機構、企業、金融機構及軍方的關鍵資訊系統，此次漏洞引發廣泛擔憂。美國、韓國、德國和英國的監管機構以及中國騰訊公司均緊急敦促企業和組織安裝修補程式。荷蘭網路安全機構表示正介入調查。

其中，韓國對這一漏洞尤為警惕。據韓國政府調查，Java在韓國資訊系統中的使用率高達53%，在公共部門的使用率更達到72%。韓聯社報導，韓國總統府星期二已召集多個政府機構舉行緊急會議，商討預防措施。

2013年11月3日，韓國首爾，圖為韓國總統府正門；韓國總統府因其藍色的屋頂瓦片而被外界稱為「青瓦台」。（Getty）

甲骨文公司已於週二發佈JDK軟體更新修復該漏洞。美國網路安全和基礎設施安全局（CISA）敦促立即修補漏洞，騰訊雲也向客戶發出警示，指出開源工具包中的這一「Java4Shell」漏洞風險極高。德國和荷蘭網安機構指出，目前尚未發現利用該漏洞發起攻擊的已知案例。

近期全球接連發生多宗重大技術故障，包括美國國家安全局（NSA）系統故障、蘋果公司內部更新致iCloud與Apple Pay中斷、微軟多項服務癱瘓、美國航空停擺四個半小時，以及摩根大通銀行業務受阻。儘管美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）強調這些事件彼此無關，且官方未將其與Java漏洞掛鉤，但連串事故已凸顯關鍵資訊科技基礎設施的脆弱性。

業內人士指出，人工智慧（AI）的快速發展正進一步加劇網路安全風險。AI讓駭客能更快識別並利用弱點，將企業修補漏洞的時間視窗從數天壓縮至數小時甚至數分鐘。與此同時，企業利用AI頻繁掃描並緊急更新的做法，也在一定程度上降低了系統的穩定性。

本文獲《聯合早報》授權轉載

