新西蘭網絡安全報告稱中國構成持續威脅　北京：促停止散布謊言

新西蘭國家網絡安全中心（NCSC）在周三（9月23日）發布的年度報告指，在涉嫌由外國政府支持、針對新西蘭的網絡活動中，來自中國的攻擊者活動最為持久，技術能力也最為突出。中方敦促新方有關機構停止散布謊言、製造矛盾。



報告指出，新西蘭的政府機構、醫療與教育組織，以及信息技術（IT）服務商，均已成為外國網絡威脅的目標。

隸屬於新西蘭情報體系的NCSC說，已監測到可能危及新西蘭敏感數據的活動，並懷疑其背後有外國政府背景。報告將這些活動歸因於來自中國、俄羅斯、伊朗及朝鮮的組織或人員。

2006年4月6日，在新西蘭惠靈頓（Wellington），圖為中國和新西蘭國旗。（Getty）

中國外交部發言人郭嘉昆9月24日主持例行記者會，有記者就新西蘭網絡安全局稱中方構成持續的網絡安全威脅一事提問。

郭嘉昆表示，中方一貫反對並堅決依法打擊黑客攻擊，同時反對出於政治目的散布網絡安全的虛假信息。中方敦促新方有關機構停止散布謊言、製造矛盾，多做有利於增進中新雙方相互了解和信任的事。