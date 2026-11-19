隨着歷史性中美俄三方會談即將舉行，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）11月18日受訪時表示，中美具備向俄羅斯施壓的能力，若兩國願意實施或威脅制裁，俄烏衝突可以通過一場三方會晤落幕。



外媒報道，澤連斯基周三表示，如果美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和中國國家主席習近平願意向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）實施或威脅實施制裁，「戰爭就結束了」（that's the end of the war）；否則，他們其實並不真的希望結束戰爭。

2026年11月18日，在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）峰會歡迎晚宴前，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京握手，中國國家主席習近平站在一旁。（Reuters）

澤連斯基同時強調，任何涉及烏克蘭的決定，必須有烏克蘭參與，歐洲相關議題也應有歐洲參與方在場。

澤連斯基透露，美方代表將在周四赴德國柏林與會，向烏方通報中美俄元首在深圳會談的情況。同日，柏林還將舉行「志願者聯盟」（coalition of willing）會議。

報道指，澤連斯基對歐盟主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）提出的協調援烏機制表示歡迎，並呼籲歐洲議會與歐盟理事會儘快審批，該計劃可向烏克蘭提供最高450億歐元（約3871億港元）援助，覆蓋烏克蘭2027年大部分預算及國防開支。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關係緊張。(Reuters)

澤連斯基還表示已聽取黑海航道安全簡報、評估俄方相關計畫，並部署兵力設備保障航運，為來年農業播種做好準備。此外，澤連斯基在基輔會見蘭熱爾（Paulo Rangel），感謝葡方為「烏克蘭優先需求清單」（PURL）計劃捐資5000萬美元（3.9億港元），並商談戰鬥機支援事宜。