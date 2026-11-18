烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）11月17日證實，烏軍摧毀連接克里米亞與俄羅斯本土的克里米亞大橋關鍵橋段。俄控克里米亞的州長阿克肖諾夫（Sergei Aksyonov）證實兩人在襲擊中死亡，公路交通已暫停，鐵路交通在暫停一段時間後部份恢復。



路透社周二報道，烏方導彈及無人機擊毀公路橋主跨，拱門部份墜入亞速海通往黑海的主要深水航道，商船受阻，俄糧食燃料化肥出口進一步受擾。該橋是俄羅斯2014年吞併克里米亞後的標誌性工程，亦是俄軍南方戰線的關鍵補給線。

澤連斯基稱烏軍歷時數周分七階段癱瘓護橋的俄軍雷達、防空及電子戰系統，並公布火烈鳥（Flamingo FP-5）巡航導彈命中片段，稱其通訊上行鏈路運作至最後一刻，似已找到馬斯克旗下星盾（Starshield）系統受限逾一週後的替代方案。

俄國防部周一稱連夜攔截1,441架無人機，基輔兩座大橋另遭7枚彈道導彈擊中，烏方初步情報指導彈來自朝鮮。

2026年11月17日，這張截取自影片的無人機空拍影像顯示，克里米亞大橋受損的部份。（Reuters）

克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱大橋將修復且「勝於從前」。俄羅斯官員表示，克里姆林宮和白宮正在安排普丁和川普單獨會晤，屆時他們還將討論烏克蘭戰爭。