德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）與芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubbs）11月17日表示，涉及烏克蘭未來的談判關乎安全保障，不能沒有歐洲的參與。



2026年11月17日，芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubbs，左）到訪柏林，與德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）會晤後出席記者會。 （X@alexstubb圖片）

斯圖布當日於柏林與施泰因邁爾會面，雙方會後出席記者會。施泰因邁爾表示，歐洲參與計劃中的烏克蘭和平談判至關重要， 「這並非出於虛榮心，也並非僅僅是走形式。」他表示，關於烏克蘭未來的談判將取決於安全保障，而歐洲只能接受歐洲親自參與談判而達成的安全保障。

斯圖布表示，此前美俄烏在阿聯酋首都阿布扎比舉行的三方會談，推動了烏克蘭危機談判進程，預計未來數周還將舉行進一步會談。他認為，談判必須建立結構和秩序，意味著應制定明確的時間表和議程。

2026年11月17日，芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubbs，左）到訪柏林，與德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）會晤後出席記者會。 （X@alexstubb圖片）

斯圖布又稱，他預期談判進程不會很快，但應專注於幾個核心領域，包括安全保障、領土爭端、建立信任措施和停火，「我認為關鍵在於，談論領土問題不能不提及烏克蘭，談論安全問題也不能不提及歐洲。」

他又稱，目前談判進程已重回正軌，19日在柏林舉行的「志願者聯盟」（coalition of willing）會議，對各方進一步協調行動十分重要。