烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱，歐洲談判團隊首次以「完整陣容」與烏克蘭和美國談判團隊舉行工作層面磋商，討論未來與俄羅斯舉行談判的相關事宜。



新華社報道，澤連斯基星期一（11月16日）在社交媒體發文稱，美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）和總統特朗普（Donald Trump）的女婿庫什納（Jared Kushner）參加當天的網上磋商，歐洲方面則派出所有後續將參與對俄談判的代表，包括法國、德國、英國、意大利和波蘭以及歐盟機構代表，還有一名北約代表參加磋商。

2026年11月12日，愛爾蘭總理米歇爾·馬丁（Micheal Martin）、烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基、法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍(Emmanuel Macron)和加拿大總理馬克·卡尼(Mark Carney)與其他領導人在愛爾蘭都柏林出席歐洲政治共同體峰會期間合影留念。（Reuters）

澤連斯基說，烏克蘭需要體面地結束戰爭且獲得安全保障，「我們將在柏林以『志願聯盟』成員身份舉行會晤，共同制定談判進程中具體的聯合舉措」。

「志願聯盟」由英法牽頭組建，是一個承諾加強對烏克蘭支持的國家集團，美國不是其成員。

澤連斯基此前說，歐洲將派代表直接參與下一輪俄美烏三方會談，並擁有發言權。

歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）則宣布，歐洲談判團隊將由歐盟機構及英國、法國、德國、意大利和波蘭五國代表組成。俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）16日表明，俄美烏三方會談將繼續舉行，對於是否「擴大談判規模」、吸納歐洲國家參加，他表示俄方未同任何一方進行過協商。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

