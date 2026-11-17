澤連斯基：歐洲談判團首次全員參與美烏磋商
撰文：聯合早報
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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱，歐洲談判團隊首次以「完整陣容」與烏克蘭和美國談判團隊舉行工作層面磋商，討論未來與俄羅斯舉行談判的相關事宜。
新華社報道，澤連斯基星期一（11月16日）在社交媒體發文稱，美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）和總統特朗普（Donald Trump）的女婿庫什納（Jared Kushner）參加當天的網上磋商，歐洲方面則派出所有後續將參與對俄談判的代表，包括法國、德國、英國、意大利和波蘭以及歐盟機構代表，還有一名北約代表參加磋商。
澤連斯基說，烏克蘭需要體面地結束戰爭且獲得安全保障，「我們將在柏林以『志願聯盟』成員身份舉行會晤，共同制定談判進程中具體的聯合舉措」。
「志願聯盟」由英法牽頭組建，是一個承諾加強對烏克蘭支持的國家集團，美國不是其成員。
澤連斯基此前說，歐洲將派代表直接參與下一輪俄美烏三方會談，並擁有發言權。
歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）則宣布，歐洲談判團隊將由歐盟機構及英國、法國、德國、意大利和波蘭五國代表組成。俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）16日表明，俄美烏三方會談將繼續舉行，對於是否「擴大談判規模」、吸納歐洲國家參加，他表示俄方未同任何一方進行過協商。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
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