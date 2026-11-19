巴西亞馬遜雨林近日發生罕見事件。英國原住民權益組織「生存國際」（Survival International）11月17日公布罕見影像，顯示約20名與世隔絕的阿瓦族人（Awá）於周一在巴西東北部馬拉尼昂州（Maranhão）走出雨林，向政府人員索取番薯等食物，之後返回森林。這一被人權團體形容為「歷史性接觸」的事件，引發國際社會的高度關注。



美聯社報道，這次接觸發生於阿拉里博亞原住民領地（Arariboia Indigenous Land）一個政府檢查站附近，鄰近瓜雅哈拉族（Guajajara）村落Tawari，影像由瓜雅哈拉族人拍攝。

據巴西原住民事務機構Funai介紹，阿瓦族屬圖皮-瓜拉尼語族（Tupi-Guarani），聚居於馬拉尼昂州西北部，部分人至今仍處於自願隔離狀態。該機構正核實社交媒體流傳的相關影片，並強調當局遵循「不接觸」政策，無意主動接觸該族群。

生存國際則稱，組織是應反對非法伐木與放牧活動的原住民組織「亞馬遜守護者」（Guardians of the Amazon）要求，才公布這段影像。

阿瓦族原本依靠狩獵、採集維生，過去鮮少主動與外界接觸，如今卻罕見走出森林索取食物，情況讓人憂慮。生存國際總監皮爾斯（Caroline Pearce）表示，阿瓦族正承受巨大壓力，非法伐木者、獵人與牧場經營者正從四面八方侵佔阿瓦族領土，將他們逼進亞馬遜雨林中愈來愈小的一塊「孤島」。

馬拉尼昂州原住民組織COAPIMA指，部分阿瓦族成員，尤其是孩童與長者，身形明顯消瘦，健康狀況令人擔憂。組織提醒當局必須謹慎處理事件，因為未經妥善安排的接觸可能令與世隔絕的族群暴露於疾病之中。此類接觸足以致命：哥倫比亞的努卡族（Nukak）在1980年代與外界接觸後，約四成族人死於疾病。