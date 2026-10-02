馬來西亞自由行｜沙巴景點　體驗原住民文化　綠色牧場宛如明信片

沙巴位於馬來西亞婆羅洲島北端，是熱帶雨林、海岸風光與多元文化的交會點。這裡不僅有原始的自然生態與壯麗山景，也能體驗獨特的在地文化與療癒小旅行。



這次就跟著小編走訪婆羅洲文化村、香格里拉渡假村、Tamparuli吊橋、Desa Cattle Dairy Farm、Luanti魚腳按摩等必玩景點，帶你一次收集最精彩的體驗！

馬來西亞自由行行程推薦（01製圖）

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沙巴景點

1. 婆羅洲文化村：多族群文化沉浸體驗

想快速了解沙巴多元民族風情，就一定要走進婆羅洲文化村。這裡彷彿是一座活的博物館，完整呈現了Kadazan-Dusun、Murut、Bajau等原住民族的傳統長屋建築與生活方式。每一棟長屋都有獨特的構造與工藝，從竹子、木材搭建的屋頂，到日常用具的展示，都能感受到族群與自然密不可分的智慧。

遊客不只是單純參觀，還能親身體驗文化村安排的互動活動：跟隨原住民舞者學習傳統舞步，欣賞震撼的樂器表演，甚至親手參加吹箭、搗米或繩索編織等手作工藝。這種沉浸式的行程，讓人不只是看見，還能「走進」沙巴多元文化的核心。走在文化村裡，不時能聽見原住民歌謠迴盪耳邊，配上熱帶叢林的自然背景，讓人有一種穿越時空、回到最純粹婆羅洲生活的感覺。

2. Tamparuli吊橋：百年歷史的搖晃吊橋

Tamparuli吊橋是沙巴當地最知名的地標之一，橫跨在湍急河流之上，全長超過百公尺。走在橋上的那一刻，微風拂面、腳下微微搖晃，帶來既刺激又新奇的體驗。當地人常說，「沒走過Tamparuli吊橋，就不算真正到過沙巴」，由此可見它在當地文化裡的重要地位。

3. Desa Cattle Dairy Farm：沙巴小紐西蘭的療癒牧場

來到海拔較高的Kundasang，就不能錯過被稱為「沙巴小紐西蘭」的Desa Cattle Dairy Farm。這裡是一片廣闊的綠色牧場，遠方就是雄偉的京那巴魯山，藍天、白雲與綠草相映，畫面宛如明信片。牧場裡放養著成群的乳牛，黑白花紋與草原風光相襯，讓人瞬間有置身紐西蘭的錯覺。

4. Luanti村 Moroli河：天然河流中的奇妙體驗

如果想要一個特別又療癒的體驗，就要到Luanti村的Moroli河，試試當地獨有的魚腳按摩（Fish Spa）。這裡的河水清澈見底，當你把雙腳放入水中，大批馬力爾鯉魚會立刻游過來，輕輕啄咬腳上的老化角質。初次體驗時，會感覺到一股癢癢的觸感，隨著時間慢慢適應，反而會覺得放鬆愉快。

沙巴住宿

香格里拉渡假村：奢華度假與海岸風光

如果說沙巴市區最具代表性的度假勝地，香格里拉渡假村絕對榜上有名。這座臨海而建的渡假村，擁有遼闊的私人沙灘與無邊際泳池，走進園區就能感受到濃濃的度假氛圍。白天可以在陽光下悠閒躺椅上看書，或帶著孩子到水上樂園嬉戲；到了黃昏，海灘更是欣賞日落的最佳舞台，夕陽灑落在海面上，整片天空染成金黃橘紅，讓人忍不住駐足拍照。

除了景色，香格里拉也以多元的設施聞名。館內的CHI Spa結合了婆羅洲傳統元素，從香氛到按摩技法都充滿在地特色，讓旅客在放鬆身心的同時，也能感受文化的底蘊。如果想品嚐美食，渡假村內的餐廳提供豐富的國際與當地料理，從新鮮的海鮮自助餐到道地的馬來佳餚應有盡有。無論是家庭出遊、情侶度假，還是單純想找一處遠離塵囂的休憩地，香格里拉都是沙巴最具代表性的度假首選。

馬來西亞沙巴旅遊常見問題

馬來西亞沙巴必去的景點有哪些？ 推薦婆羅洲文化村、Desa Cattle Dairy Farm、Tamparuli 吊橋、香格里拉渡假村與 Luanti 魚腳按摩。 馬來西亞沙巴有什麼必吃美食？ 沙巴叻沙、海鮮夜市烤魚，以及牧場牛奶冰淇淋都非常受歡迎。 馬來西亞沙巴適合怎麼安排行程？ 建議安排2–3天，市區住一晚體驗夜市與文化，另一天上山到Ranau 牧場、魚腳 Spa，最後收尾於香格里拉度假放鬆。

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