擁有188年歷史的澳洲老牌連鎖百貨公司David Jones，早前於11月5日進入破產重組程序。當地工會於周三（18日）證實，David Jones 在進入破產程序後，將關閉約19間分店，裁減約1500個職位。工會領袖表示，此舉對公司以及員工而言是一大損失。



路透社於11月18日報道，商店、分銷和聯合員工工會（Shop, Distributive and Allied Employees Association，下稱 SDA） 指，在受影響的員工中，僅有170人可調任到其他職位。David Jones在當地時間11月5日進入破產程序，公司董事將這次破產歸咎於經營環境困難、網絡銷售競爭以及家庭消費疲弱。

在周二舉行的債權人會議上，破產重組機構McGrathNicol表示，公司已經欠各個債權人至少4.5億澳元（約24億港元）債務，當中包括積欠6,242名員工約1,100萬澳元（約5,780萬港元）款項。破產重組機構續指，目前正接觸多位潛在買家，以期為公司引入新資金與接盤者。

擁有188年歷史的澳洲百貨公司David Jones宣布破產，工會周三（18日）證實，公司將關閉約19間分店，及裁減約1,500名員工。（Reuters）

SDA工會新南威爾斯州秘書長史密斯（Bernie Smith）在聲明中表示失望，指David Jones的裁員對員工是一大損失，對企業而言亦是錯失重整服務水準的良機。史密斯亦補充，工會正在努力，確保會員能領回未獲支付的應得款項。

David Jones是由英國威爾斯移民瓊斯（David Jones）於1838年在悉尼（Sydney）創立，截至破產為止，該公司自稱為「全球歷史最悠久且持續營運至今的連鎖百貨公司」。

公司曾於2023年被澳洲私募股權公司Anchorage Capital Partners收購，計劃幫助David Jones轉虧為盈，然而隨着租金成本上升，造成虧損，加上業主拒絕減租，重整門市網絡的計劃未達到共識，公司最終進入破產程序。