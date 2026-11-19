美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）於11月18日突訪委內瑞拉，會晤委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）。赫格塞思表示，雙方簽署一項協議，將會重新建立軍事關係，其合作領域覆蓋共同軍事演練及情報共享活動。



美媒報道， 赫格塞思未有透露該協議的具體細節，僅表示兩國軍隊將進行「共同訓練、建立夥伴關係、情報共享以及在國防裝備及戰力展開更多合作」。

赫格塞思在美國駐加拉加斯（Caracas）大使館前表示，委內瑞拉正與美國攜手合作，從毒梟恐怖組織網絡手中收復並肅清其領土，但國防部並未對這項計劃提供更多細節。

2026年11月18日，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）與美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在委內瑞拉加拉加斯的米拉弗洛雷斯宮（Miraflores Palace）會晤。（Reuters）

他亦在其演說中大談美軍於一月份俘獲時任委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的行動，並向在場兩國外交及軍方官員表示，委內瑞拉從「地區內具侵略性的威脅」，轉變成「一個配合度高的安全夥伴」。

羅德里格斯則指，委內瑞拉已將對人民而言極其艱難嚴峻的時刻，轉化成為獨特的空間，促進兩國之間的合作與互惠互利。

2026年11月18日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在委內瑞拉卡拉卡斯（Caracas）的美國大使館前，向媒體發表談話。（Reuters）

赫格塞思亦讚許總統特朗普（Donald Trump）早前和委內瑞拉達成的石油協議，並指該協議令霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的封鎖變得微不足道。羅德里格斯在兩人會面時則強調，該協議有助兩國的能源開發，並造福美國與委內瑞拉的人民。

赫格塞思同日稍後轉抵哥倫比亞首都波哥大（Bogotá），在卡塔姆（CATAM）空軍軍事基地與哥倫比亞國防部長莫拉（Jorge Eduardo Mora）會面，並出席美方向哥方交付C-130「大力神」運輸機的儀式。