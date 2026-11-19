中國國家主席習近平11月19日下午在深圳同俄羅斯總統普京、美國總統特朗普舉行中俄美元首會晤，新華社報道，習近平就大國如何正確相處、共同為世界和平托底提出4點看法，其中他談到「修昔底德陷阱」絕不是宿命，關鍵要看主要大國如何抉擇。



中國國家主席習近平11月19日下午在深圳同俄羅斯總統普京、美國總統特朗普舉行中俄美元首會晤（Pool via REUTERS）

根據新華社報道，習近平提出的4點看法為：

第一，堅持相互尊重。相互尊重是大國交往的基本準則。中俄美三國國情不同，誰也改變不了誰，這是歷史形成的，也是各自人民的自主選擇。正確的態度是彼此尊重、求同存異、共同發展。要尊重彼此主權和領土完整，尊重各自選擇的社會制度和發展道路，尊重彼此核心利益和重大關切。要堅持不干涉別國內政，不干涉彼此內部事務。在涉及對方的重大敏感問題上，提前溝通、換位思考、謹慎行事，特別是不能觸碰對方的底線。

習近平：中俄美要做夥伴 不衝突不對抗

第二，堅持和平共處。「修昔底德陷阱」絕不是宿命，關鍵要看主要大國如何抉擇。中俄美要做夥伴、做朋友，不衝突、不對抗，守住和平共處底線，努力跨越「修昔底德陷阱」。中俄美都是二戰主要戰勝國，應當堅定維護戰後國際秩序，維護《聯合國憲章》宗旨，捍衛來之不易的二戰勝利成果。核武器是懸在人類頭上的「達摩克利斯之劍」（The Sword of Damocles），應該全面禁止並徹底銷毀，最終建立無核武器世界。核戰爭打不贏也打不得。要盡一切努力防止核戰爭，遵守《不擴散核武器條約》，維護全球戰略穩定。

2026年11月19日，中國國家主席習近平在中國深圳麒麟山莊主持中美俄元首會晤。（Reuters）

第三，堅持合作共贏。三國發展稟賦不同，經濟互補性強，可以發揮自身優勢，互通有無。應該摒棄冷戰思維，加強經貿合作，將資源大國、製造大國、消費大國的各自優勢貫通起來，共同做大合作蛋糕，實現雙贏共贏，而不能搞「脫鉤斷鏈」。全球能源安全面臨嚴峻挑戰，三國可以加強溝通和協調，共同維護能源產業鏈供應鏈穩定暢通，維護全球能源市場安全穩定。

習近平：三國應續推動衝突當事方談起來

第四，堅持對話協商。大國間有分歧在所難免，如果不溝通，猜忌便會蔓延，小摩擦也可能演變成大衝突。三國要保持常態化高層交往，暢通各層級對話渠道，建立危機溝通和預防機制，確保誤判少發生、分歧管得住、摩擦不升級。當前，全球各種紛爭持續不斷，熱點問題按下葫蘆浮起瓢，國際社會期待大國多做勸和促談工作。中俄美三國應該繼續推動衝突當事方坐下來、談起來，通過政治外交手段化解紛爭。