謝鋒：中美競爭不可避免　和平合作是跨越修昔底德陷阱的秘鑰

中國駐美國大使館於5月30日舉辦「匹克球之夜」活動，中國駐美大使謝鋒在談及中美關係時表示，中美恰似球場兩方，既要依規競技，更要懂得相互尊重，這樣的理性認知，既是讀懂大國相處之道的邏輯，更是跨越「修昔底德陷阱」的秘鑰。



謝鋒在活動上致辭時表示，當前中美關係站在新的歷史起點。半個月前，中美兩國元首在北京舉行了歷史性、標誌性的會晤，習近平主席和特朗普總統（Donald Trump，又譯川普）同意將「中美建設性戰略穩定關係」作為兩國關係的新定位，為未來3年乃至更長時間的中美關係作出戰略指引，受到兩國和國際社會的普遍歡迎。

他提到，在為特朗普舉行的歡迎宴會上，習近平說，55年前，中美開展「乒乓外交」，推開了中美冰封20多年的大門，成為當代國際關係史上的重大事件。特朗普也回顧了兩國人民交往歷程，表示美國人民和中國人民相互欣賞、相互尊重，友誼源遠流長。

2026年5月15日，北京中南海花園，中國國家主席習近平（左二）與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，右一）討論園內的一棵古樹。（Reuters）

謝鋒強調，北京會晤不僅為中美關係指明了方向，也為兩國青年交流注入了新動能。近日，習近平主席覆信參加「共航蔚藍：中美青年友誼行」活動的兩國學生，宣布「5年5萬」倡議提前兩年半實現預期目標。「5年5萬」不只是一組令人振奮的數字，而是跨越大洋雙向奔赴的最新實踐，更是承接中美關係未來的青春承諾。

他還呼籲道，我們要沿著兩國元首明確的方向，朝著合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的目標共同努力，推動中美關係穩定、健康、可持續發展，共同探索新時期中美正確相處之道。

2026年5月30日，中國駐美大使謝鋒在「匹克球之夜」活動上致辭。（中國駐美國大使館）

對此，謝鋒提出三點倡議：

第一，順應時代潮流，同心凝聚共識。中美恰似球場兩方，既要依規競技，更要懂得相互尊重。競爭不可避免，但應該是你追我趕的積極競爭、遵守規則的公平競爭、共同提高的良性競爭，目的是為了成就更好的自己。這種相互尊重、和平共處、合作共贏的理性認知，既是讀懂大國相處之道的邏輯，更是跨越「修昔底德陷阱」的秘鑰。

第二，擴大交流合作，共築穩定根基。中美歷史文化、社會制度、發展道路有別，但差異不是對立的理由，而是交流的契機、合作的動力。雙方要不斷拉長合作清單，縮短問題清單。習近平主席熱忱歡迎更多美國青少年到中國參訪、學習，特朗普總統也多次表達對中國留學生的歡迎。希望美方與中方相向而行，將元首共識盡快落到實處。

第三，彰顯青春擔當，攜手開創未來。青年有擔當，世界有希望。希望兩國青年立足當下、放眼未來，聚焦氣候變化、人工智能、公共衛生、糧食安全等全球性難題，積極踐行人類命運共同體理念，用智慧破解難題，用篤行塑造未來，用青春守護和平，共赴人類美好新征程。

最後，謝鋒表示，今年是中美關係「大年」，中國「十五五」規劃開局起步，美國則將迎來獨立250周年。中美關係這艘巨輪已經從北京再出發，大家都是船上的水手。讓我們在兩國元首的掌舵領航下，以匹克球傳承乒乓外交精神，以青春之我續寫更多中美人民友好新故事，共同開創中美關係的光明未來。