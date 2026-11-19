日本首相高市早苗11月18日至19日在深圳出席亞太經合組織（APEC）會議相關活動，惟未獲邀與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。高市早苗11月19日舉行記者會就多項國際議題表態，其中透露18日向習近平就邀請和招待表達感謝，又稱願意與中方繼續對話。



共同社稱，高市早苗涉台言論導致的中日關係惡化已波及日本經濟等方面，但因國內輿論支持高市早苗現時對華姿態，令方針很難改變，暫未可知打破僵局的戰略。

報道指，內閣官房長官木原稔證實，本次行程未能安排中日領導人正式會談，兩人僅在 APEC 領導人會議後有短暫交談。

報道又指，本次高市早苗訪華是實現中日首腦會談的寶貴機會，錯過意味著雙邊關係或持續惡化。

2026年11月19日，中國國家主席習近平在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）峰會上，與日本首相高市早苗握手。（Reuters）

報道又指，自高市早苗2025年於國會答辯發表「台灣有事論」後，中日關係陷入僵局，中方多方面採取反制令雙邊經貿、安全層面均受波及。有日本外務省官員坦言：「前景一片迷茫。」

報道引述日本全國電話輿論調查，提到逾半數日本民眾肯定高市早苗的對華立場，令其姿態難有迴旋餘地。

高市早苗在記者會上表示，認為中美俄會談「不會有損日本的利益」，並稱持續關注國際局勢並與美國等盟友保持溝通、共同應對。

APEC峰會：2026年11月19日，日本首相高市早苗在深圳舉行記者會（方承恩攝）

當談及美印日澳「四方安全對話」（Quad），高市早苗表示：「我們就戰略認知進行協調，向世界展現為實現自由開放的印太地區而堅定團結的決心。」她還形容能與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）實現直接對話本身已是「最大進展」。

儘管高市早苗反覆表示「關於對話持開放態度」，但中方未有鬆動跡象。外交人士表示，當前目標是管控風險，避免局勢進一步惡化。