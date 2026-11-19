英國哈里王子（Prince Harry）告訴英國媒體，如果有需要，他願意再次報名參軍，對抗俄羅斯。



哈里王子在烏克蘭接受《每日電訊報》採訪時，發表這一言論。這篇報道於周四（11月19日）發佈。

哈里王子上周末在未事先公開情況下，訪問烏克蘭西部城市利沃夫。他當時表明：「我認為全世界都可以從烏克蘭身上學到很多東西。」

他補充說：「如果被要求再次報名，如果確實有需要，我一定會毫不猶豫地站出來，與我的退伍軍人戰友及現役軍人並肩作戰，為國效力。」

206年11月14日，英國哈里王子（Prince Harry）抵烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv），會見當地受傷退伍軍人與醫護人員，並觀看輪椅橄欖球賽事。（Reuters）

哈里王子曾是英國陸軍軍官，並曾在阿富汗服役。自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，這是他第四次訪烏，旨在慰問受傷的退伍軍人和醫護人員。

他還告訴《每日電訊報》播客採訪時說：「僅僅因為沒有無人機、子彈和火箭彈向我們襲來，並不意味着我們不處於戰爭狀態。我堅信歐洲擁有統一的戰線，如果能得到美國更多的支持，那就太好了。」

他也重申「烏克蘭正在贏得勝利」，並強調「俄羅斯絕不可能再取得任何進展」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

