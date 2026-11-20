德國總理默茨（Friedrich Merz）11月19日（周四）在柏林舉行的烏克蘭「自願聯盟」峰會後的新聞發布會上表示，任何將烏克蘭和歐洲排除在外的結束戰爭外交談判都不會成功。他指「雅爾塔模式」無法為烏克蘭帶來和平，而歐洲絕不接受自身再次分裂。



綜合外媒報道，默茨在柏林接待烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）以及美國特使維特科夫（Steve Witkoff）和庫什納（Jared Kushner），共同探討外交努力。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和英國首相貝安德（Andy Burnham）等約40個國家的領導人亦出席這場會議。

2026年11月19日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）、德國總理默茨（Friedrich Merz）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在德國柏林總理府出席親烏克蘭國家「自願聯盟」峰會期間的聯合記者會。（Reuters）

馬克龍表示，鑑於烏克蘭擁有強大且裝備精良的軍隊，烏克蘭加入北約的問題對歐洲安全「至關重要」。庫什納則指，總統特朗普（Donald Trump）對在與俄羅斯的和平協議中加入烏克蘭安全保障條款持開放態度。他還補充說，任何此類協議都必須是更廣泛的安全方案的一部分。

在近期APEC中美俄三國會晤前夕，部份歐洲政界人士表達擔憂，認為此次峰會可能重蹈「雅爾塔2.0」的覆轍，並提及雅爾塔會議。他們對美國可能在烏克蘭問題上向莫斯科做出讓步，以及大國在沒有歐洲參與的情況下重新劃分全球影響力區域表示擔憂。