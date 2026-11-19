據彭博社報道，正在深圳出席亞太經合組織（APEC）峰會的美國總統特朗普，在會見俄羅斯總統普京前夕接受了霍士新聞（Fox News）採訪。面對外界關於美俄可能私下敲定涉烏協議的猜測，特朗普明確表示，不會在沒有烏克蘭參與的情況下與普京達成交易。



但當被追問近期是否與烏克蘭總統澤連斯基溝通過時，特朗普並未正面作答。

根據行程安排，特朗普將於星期四（11月19日）與中國國家主席習近平及普京舉行三方會晤，並與普京進行一年多來的首次單獨面對面會談。這一密集的高層外交動向在基輔及歐洲多國引發了高度緊張與不安。歐烏雙方普遍擔憂，美俄首腦可能會在缺乏當事方參與的情況下直接拍板，迫使烏克蘭在領土或主權問題上做出難以接受的重大讓步。

俄羅斯總統普京與美國總統特朗普於2026年11月19日在深圳舉行的亞太經濟合作組織（APEC）領導人峰會期間會面。（Reuters）

俄烏戰爭即將邁入第五個年頭，特朗普政府正不斷加大外交斡旋力度以期促成停火。目前，戰局依然膠著，普京一方面繼續對烏克蘭領土提出主權要求，一方面持續派遣無人機和導彈對烏城市發動猛烈空襲。儘管如此，特朗普仍公開堅稱普京渴望結束戰爭，並多次暗示澤連斯基才是阻礙和平進程的最大障礙。

面對潛在的談判變數，歐洲盟友已發出強硬信號，要求必須建立切實可靠的安全保障機制以防俄羅斯撕毀停戰協議，並堅持俄方必須先行徹底停火，才有可能開啟涉及北約東擴及歐洲駐軍安排問題的廣泛談判。

另據澤連斯基透露，美國特使威特科夫（Steve Witkoff）與庫什納（Jared Kushner）將於星期四出席烏克蘭盟友會議，向各國通報特朗普與普京及習近平會談的最新進展。

本文獲《聯合早報》授權轉載

