丹麥議會通過格陵蘭安全協議 擴大美國軍事准入範圍
撰文：張涵語
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丹麥議會11月19日（周四）一致批准與美國就格陵蘭島問題達成的一項安全協議，該協議在先前協議的基礎上，擴大美國的軍事准入範圍。在丹麥179席的議會中，出席的109名議員全部投票贊成該文本。
綜合外媒報道，美國駐丹麥大Kenneth Howery對協議的批准表示歡迎，他在社交平台X上發文稱，「該協議是一項巨大的成就，它使我們的夥伴關係現代化，以應對未來的安全挑戰，並加強了美國、丹麥，包括格陵蘭島，以及整個北約的安全。」
美國、丹麥、格陵蘭三方簽署的這項安全和軍事准入協議，允許美國擴大在格陵蘭上的軍事存在。該協議還允許美國在格陵蘭建立「金色穹頂」導彈防禦系統，同時重申丹麥主權和格陵蘭人民的自決權。
該協議於9月由美國總統特朗普（Donald Trump）、丹麥及格陵蘭首相簽署，但仍需格陵蘭島和丹麥的立法機構批准。
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