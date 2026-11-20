丹麥議會11月19日（周四）一致批准與美國就格陵蘭島問題達成的一項安全協議，該協議在先前協議的基礎上，擴大美國的軍事准入範圍。在丹麥179席的議會中，出席的109名議員全部投票贊成該文本。



綜合外媒報道，美國駐丹麥大Kenneth Howery對協議的批准表示歡迎，他在社交平台X上發文稱，「該協議是一項巨大的成就，它使我們的夥伴關係現代化，以應對未來的安全挑戰，並加強了美國、丹麥，包括格陵蘭島，以及整個北約的安全。」

2026年9月22日，美國總統特朗普（Donald Trump）、美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、丹麥外長拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）、丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）、格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen），及格陵蘭外長埃格德（Múte Bourup Egede）出席安全協議的簽署儀式。（Reuters）

美國、丹麥、格陵蘭三方簽署的這項安全和軍事准入協議，允許美國擴大在格陵蘭上的軍事存在。該協議還允許美國在格陵蘭建立「金色穹頂」導彈防禦系統，同時重申丹麥主權和格陵蘭人民的自決權。

該協議於9月由美國總統特朗普（Donald Trump）、丹麥及格陵蘭首相簽署，但仍需格陵蘭島和丹麥的立法機構批准。