日本東京知名地標淺草寺「雷門」是不少觀光客必打卡景點，不過近日驚傳觀光客脫序行為。一名外國女性遊客在雷門前拍照留念時，直接伸手緊抓大燈籠底部，甚至將全身重量懸掛其上並大力晃動。影片曝光後，就瘋傳網路並掀起熱議，大批日本網友紛紛憤怒痛批。



女遊客試圖將自己吊掛在燈籠上

一名網友在社群平台「X」上發布一段影片，只見一名女子身穿一件白色、淺藍色的長袖上衣，搭配一件白色短褲，腳上穿着黑色高跟靴，站在大燈籠下方，抓住燈籠底部，一度將身體重量懸掛在燈籠上，過程中使燈籠明顯左右搖晃。

外國女遊客在東京淺草寺雷門前緊抓大燈籠底部、懸掛晃動。（X@masanews3）

該名女遊客緊抓大燈籠底部，將全身重量懸掛其上並大力晃動：

雷門大燈籠重700公斤 底部有精緻龍雕圖騰

雷門大燈籠正式名稱為「風雷神門」，座落於日本東京淺草寺，是日本最具代表性的經典地標。這座大門原本在1865年因「田原町大火」完全燒毀，歷經長達95年沒有正式建築的空白期後，直到松下電器（現今的Panasonic）創辦人松下幸之助向淺草寺祈求膝關節痛痊癒並順利應驗，才於1960年為還願而全額捐資重建。

雷門大燈籠是日本最具代表性的經典地標。（PJH@Unsplash）

雷門大燈籠高約3.9公尺、寬約3.3公尺、重達700公斤，兩側分別有風神與雷神守護，背面則供奉着天龍與金龍神像。而燈籠正下方底部，隱藏着由京都傳統燈籠職人精心打造的精緻龍雕圖騰。無論白天或夜間點燈後（日落至 23:00），只要搭乘地鐵至「淺草站」步行約3至5分鐘即可免費參觀拍照。

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不過這類傳統工藝品結構脆弱，一旦遭到外力強行拉扯或攀掛，極易造成表面破損甚至結構受損，後續不僅難以復原，更可能衍生極為高昂的維修費用。畫面曝光後，迅速引發熱烈討論，大批日本網友都十分氣憤，留言開轟該名遊客行為失當：

「我不希望那些玩弄日本人珍視之物的外國人來日本旅遊」

「不了解日本文化的外國人，請勿入內！」

「外國人啊？社會公害……他們為什麼要吊在上面……那不是遊樂場設施？蠢到我都無言了」

「滾出日本，笨蛋！ 」



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