日本北海道及東北地區迎暴風雪影響交通 福島縣降雪45厘米｜有片
撰文：王海
出版：更新：
一股強勁的寒流正席捲日本，在11月21日開始的三日小長假前夕，為日本大部分地區帶來大雪、強風和低溫。氣象廳警告稱，隨着日本海沿岸地區持續降雪和暴雨至11月22日上午，道路狀況危險，可能發生山泥傾瀉和交通中斷。據日本氣象協會預測，21日，北海道和東北地區將出現降雪和暴風雪，截至同日上午10時，福島縣豬苗代在過去24小時降雪45厘米。
福島縣北鹽原村正經歷暴風雪：
據日媒報道，冬季天氣已對北海道造成嚴重影響。札幌市一夕之間降下大雪，宛如一片銀裝下的冬日景象。此外，多輛汽車和一輛大型拖車相撞，導致約30輛車在高速公路上滯留約4小時。
11月19日至20日，冬季氣壓增強了北海道的降雪，尤其是在日本海沿岸地區。札幌市錄得15厘米的降雪量，創下今年冬季最大降雪紀錄；後志地區的俱知安町則出現了北海道最嚴重的積雪。
北海道札幌20日已出現大雪：
由於一夜之間積雪堆積，居民面臨艱難的出行環境，有些人擔心整個冬季可能會持續出現大雪。
氣象預報員警告稱，到11月21日中午，後志地區部分地區的降雪量可能達到50厘米。
據日本氣象協會報道，截至21日上午10時，過去24小時降雪量最多的地區分別為：福島縣豬苗代45厘米，山形縣西川町40厘米，北海道瀧川37厘米，長野縣白馬33厘米。
女遊客為拍照打卡吊掛淺草寺雷門大燈籠 日網怒轟滾出日本美軍華盛頓號航母據報駛離中東 料回防日本橫須賀港日本京都市擬明年4月起向非居民收較高巴士車資 居民車費將下降日本熊出沒｜群馬縣5旬男遇襲 幼崽遭捕母熊在逃 全市70校停課