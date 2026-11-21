一股強勁的寒流正席捲日本，在11月21日開始的三日小長假前夕，為日本大部分地區帶來大雪、強風和低溫。氣象廳警告稱，隨着日本海沿岸地區持續降雪和暴雨至11月22日上午，道路狀況危險，可能發生山泥傾瀉和交通中斷。據日本氣象協會預測，21日，北海道和東北地區將出現降雪和暴風雪，截至同日上午10時，福島縣豬苗代在過去24小時降雪45厘米。



福島縣北鹽原村正經歷暴風雪：

據日媒報道，冬季天氣已對北海道造成嚴重影響。札幌市一夕之間降下大雪，宛如一片銀裝下的冬日景象。此外，多輛汽車和一輛大型拖車相撞，導致約30輛車在高速公路上滯留約4小時。

11月19日至20日，冬季氣壓增強了北海道的降雪，尤其是在日本海沿岸地區。札幌市錄得15厘米的降雪量，創下今年冬季最大降雪紀錄；後志地區的俱知安町則出現了北海道最嚴重的積雪。

北海道札幌20日已出現大雪：

由於一夜之間積雪堆積，居民面臨艱難的出行環境，有些人擔心整個冬季可能會持續出現大雪。

氣象預報員警告稱，到11月21日中午，後志地區部分地區的降雪量可能達到50厘米。

據日本氣象協會報道，截至21日上午10時，過去24小時降雪量最多的地區分別為：福島縣豬苗代45厘米，山形縣西川町40厘米，北海道瀧川37厘米，長野縣白馬33厘米。