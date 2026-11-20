美國加州一間醫院近日發生一宗離奇意外，導致一名護理師被夾在MRI機器與病床之間，受到嚴重壓碾傷，2根螺絲插入體內，必須動手術移除。加州公共衛生部經過調查後，發現院方犯下諸多錯誤，導致這一離奇意外發生，罰款逾萬美元。



《每日郵報》報道，這宗意外發生在加州的凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）紅木城分院。護理師賽凡提斯（Ainah Cervantes）2月照護一名病人時，病床突然遭到磁振造影掃描儀（MRI）的強大磁力吸引，整個撞了過去。

美國加州一間醫院近日發生一起離奇意外，導致一名護理師被夾在MRI機器與病床之間，受到嚴重壓碾傷。（X@tobiasgilk）

賽凡提斯接受加州職業安全與健康管理局（Cal/OSHA）調查時透露，她當時遭到病床推擠，如果不向後跑，就會被壓在床的下方。調查文件顯示病床上的患者毫髮無傷，但賽凡提斯受到嚴重壓碾傷，必須接受手術，還要取出2顆插入體內的螺絲。

Cal/OSHA經過幾個月的調查後，發現該醫療機構無法提供安全的放射線醫療服務，罰款1萬8千美元。調查中闡述引發這起意外的幾個錯誤行為，包括當時沒有MRI專業人員在場、房門沒有關上等。報告還指出，該機構員工沒有接受足夠的安全培訓，醫院也沒有每年手動檢查MRI室門上的警報器。

賽凡提斯闡述引發這起意外的幾個錯誤行為，包括當時沒有MRI專業人員在場、房門沒有關上等。（Unsplash@Accuray）

凱薩醫療機構聖馬刁高級副總裁吉爾森（Sheila Gilson）受訪時表示，意外發生後，醫療小組迅速出動，相關人員立即得到需要的支援與護理。她指出，這是一宗罕見意外，將會盡全力了解意外發生原因並進行改善。

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