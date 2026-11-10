35歲喜劇演員切扁桃腺突發心臟驟停猝逝！醫生：手術死亡率極低

11月8日，內地匯笑喜劇官方賬號發布訃告稱，簽約演員阿顏於11月7日因扁桃腺切除術後感染入院救治，在二次手術過程中突發心臟驟停，經全力搶救無效，不幸離世。



訃告全文：

我們懷着萬分悲痛的心情沉痛告知各位：

匯笑喜劇簽約演員阿顏，於11月7日因扁桃腺切除術後感染入院救治，在二次手術過程中突發心臟驟停，經全力搶救無效，不幸離世。

目前家屬正在料理後事願阿顏永遠留在熱愛的舞台，一路走好。

演員阿顏生前影像▼▼▼

當天下午，該劇場工作人員表示，阿顏的追悼會等相關後事由家屬在大連處理。

10月28日，阿顏曾在個人社交媒體賬號發文：「明天全麻手術，我有點子緊張……有全麻過的寶子給我點力量麼……我現在怕得要死。」隨後，他在評論區回覆網友稱，自己要做個手術，「我不抽煙也不喝酒，只局麻過，人生第一次全麻。」

根據阿顏社交媒體賬號記錄，他生前曾從體重330斤（165公斤）減重至260斤（130公斤），但減重後反覆生病。今年4月，阿顏發長文透露，母親得了癌症正在接受治療，自己因此暫停了演出，6月，他發布陪母親做化療的圖文稱，「關關難過關關過，任何時候都不要放棄對生的希望」。

在此之前，阿顏母親得了癌症正在接受治療，自己因此暫停了演出。（抖音@193的阿顏）

公開資料顯示，阿顏，大連匯笑喜劇簽約演員，2024年12月27日，他參加的喜劇綜藝節目《單排喜劇大賽》播出，2025年11月30日，作為人物紀錄片《DtS_Trailer》的拍攝對象亮相AniBox Trailer Access平台。

據華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院耳鼻喉科醫生彭煒個人公眾號內容，扁桃腺切除術死亡率極低，是一項非常安全的手術。文中提到，扁桃腺切除術幾乎所有的死亡案例都是大出血導致。他表示，先前研究表明，年齡是扁桃腺切除術後出血的主要預測因素，3歲以下的兒童和成年人的術後出血風險相對較高。

匯笑喜劇官方賬號發布訃告稱，簽約演員阿顏於11月7日因扁桃腺切除術後感染入院救治，搶救無效，不幸離世。（微信公眾號@匯笑喜劇）

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