美國聯邦通訊委員會（FCC）11月19日表決決定，以國家安全、防範詐騙自動撥號電話為由，禁止中國移動、中國電信、中國聯通等支援IP技術的中資服務商直接接入美國電話號碼。此前，FCC已禁止這三家電訊商向美國提供國際電訊服務。



路透社報道，上述新規同時禁止提供IP服務企業，使用FCC國家安全風險清單企業，包括華為、中興的設備。

事實上，對於提供網絡電話（VoIP）服務的電訊商而言，直接獲取是一種更便宜、更容易提供高級功能的選擇。

美國聯邦通訊委員會（FCC）10月7日表示，將於本月29日表決，是否禁止所有中國實驗室為在美國使用的電子設備進行測試，包括智能手機、電腦和相機等。(Reuters)

過去一年，特朗普政府持續打壓中國電信企業。FCC上月表決，擬自2028年12月起禁止中國實驗室承接美國電子產品檢測；電訊盈科旗下香港電訊（HKT）10月份在FCC壓力下，承諾2027年9月前退出美國市場。

報道又指，FCC 還計劃限制中國光收發器進口，同時研究更多措施，包括禁止中資電訊商進入美國網路、在美運營數據中心。

對於美方一系列限制和打壓，中方明確表態堅決反對，警告若美方持續單邊採取行動，中方將實施必要反制。