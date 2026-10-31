美國FCC擬撤營運許可　路透：香港電訊須在27年9月前結束在美營運

路透社10月30日報道，電訊盈科旗下香港電訊（HKT）已同意，終止其在美國營運的業務。據路透社翻閱的同意令顯示，香港電訊必須在30天內向FCC申請停止向美國提供國際和國內電訊服務，並於2027年9月1日前終止在美國的營運。



據報道，美國聯邦通訊委員會 (Federal Communications Commission，FCC) 2025年10月曾表示，正著手撤銷香港電訊在美國的營運許可，理由是牽涉國家安全問題以及香港電訊與中國聯通的關聯，中國聯通是電訊盈科的股東之一。

2026年7月22日，美國聯邦通訊委員會 (Federal Communications Commission，FCC）總部內的標誌。（Reuters）

報道指，該協議意味FCC將不再推進撤銷許可的程序，否則該程序可能會披露更多有關華盛頓對國家安全憂慮的細節。

此前，FCC以國家安全為由，禁止中國移動、中國電信和中國聯通向美國提供國際電訊服務。

FCC 10月29日（周四）宣布，將於11月19日表決是否禁止中國移動、中國電信和中國聯通及其他支持IP技術的服務供應商直接接入美國電話號碼。

FCC還計劃禁止使用FCC認定構成國家安全風險企業設備的IP服務供應商開展業務，包括華為或中興通訊。

2026年10月20日，中國香港，一名女子邊走邊使用智能手機，經過電訊盈科及香港電訊的廣告看板。（Getty）

此外，FCC正考慮的其他措施包括禁止中國三大電訊供應商連接到美國網絡，以​​及禁止它們在美國營運數據中心。