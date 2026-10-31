美國FCC通過對華檢測實驗室限制措施　商務部：強烈不滿堅決反對

美國聯邦通訊委員會（FCC）10月29日投票決定，禁止所有中國實驗室為在美國使用的電子產品（包括智能手機、相機和電腦）進行測試。FCC表示，該禁令預計將於2028年12月生效。中國商務部30日回應指，對美方決定表示強烈不滿和堅決反對，前期已採取反制措施予以回應。如美方一意孤行，中方將進一步採取必要措施，堅定維護自身正當權益。



據路透社報道，FCC決定禁止中國及其他未與美國簽署「互認協議」或互惠貿易協定的經濟體設立檢測實驗室和認證機構。

對此，商務部發言人表示注意到有關情況。過去一段時間以來，美國聯邦通訊委員會罔顧中方反覆交涉，違背兩國元首達成的重要共識，頻頻出台涉華限制措施，嚴重損害中國及其他相關貿易夥伴利益，嚴重破壞中美經貿穩定局面，嚴重擾亂全球產供鏈穩定。中方對此強烈不滿，堅決反對，前期已採取反制措施予以回應。

中國檢測實驗室是全球檢測認證體系的重要組成部分，為全球通訊電子、智能製造相關產品的生產和貿易提供了經濟高效的保障。美方無視全球經濟發展和產業合作分工的客觀規律，以行政手段干預市場選擇，強推所謂「檢測回流」，抬高企業檢測成本，拉長產品交付和迭代周期，最終將損害美國企業和消費者利益。中方此前多次提出商談「雙邊互認協議」，但美方態度極其消極、負面。

發言人強調，中方通過磋商解決問題的大門始終是敞開的，希望美方正視業界呼聲，尊重市場規律，與中方相向而行，立即撤銷有關措施。如美方一意孤行，中方將進一步採取必要措施，堅定維護自身正當權益。