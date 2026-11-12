黃仁勳出軌｜馬來西亞擬立法監控數據中心 防AI晶片走私轉至中國
撰文：韓學敏
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馬來西亞政府11月12日考慮立法，容許政府監控數據中心的營運，包括高性能晶片的使用，以應對外界質疑該國被用作繞過美國先進人工智能晶片限制的跳板。
路透社報道，馬來西亞投資、貿易及工業部長佐哈里（Johari Abdul Ghani）在部門活動上演說時表示，吉隆坡擬收集計劃在當地興建數據中心者的資料，申請人須披露設施營運商和所在地點，以及引入的圖形處理器（GPU）數量。
他其後在記者會說，須確保受美國限制的晶片進口後是作國內使用，而非用於轉口。
英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）與被美國情報官員認定為中國間諜的黃樂（Alice Huang）有染的醜聞發酵，Megaspeed早前被指控在馬來西亞利用Speedmatrix把英偉達晶片輸送給中國用戶以繞開華府晶片出口限制。
被問到新加坡雲計算公司Megaspeed的馬來西亞子公司Speedmatrix，佐哈里表示，若Speedmatrix購買GPU是自用於數據中心，目前並無法例調查。但若證實違反出口限制將晶片轉口，政府將展開審查與跟進調查。
Megaspeed周四在網站發聲明，稱極其重視美國出口管制法的合規義務、致力與美國政府建設性合作；其主席兼行政總裁陳勇鵬（James Tan Yong Pong）表示，歡迎適當的政府審查，將以具體行動證明營運負責、透明並符合美國法律。
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