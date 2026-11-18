英偉達（Nvidia，又譯輝達）臨時行政總裁、執行副總裁兼財務總監克雷斯（Colette Kress）11月17日證實，公司已不再向中國出貨包括人工智能（AI）晶片在內的Hopper系列數據中心產品。



美媒CNBC及彭博社報道，克雷斯在與分析師舉行的財報電話會議上表示，英偉達第3季向中國銷售價值24億美元（約188億港元）、經美國政府去年核准輸華的Hopper系列產品。

這張攝於11月12日的截圖，可以看見英偉達執行副總裁兼財務總監Colette Kress。（英偉達網站）

不過，克雷斯強調，英偉達未來的財測並未納入任何經核准的Hopper系列數據中心產品，而且公司已不再向中國出貨經美國核准的Hopper系列數據中心產品。

CNBC稱，克雷斯並未詳細說明該決定的原因，但這標誌着英偉達立場的轉變。該公司前行政總裁黃仁勳曾是恢復對華晶片出口的最強倡導者之一，他早前因涉及多宗婚外情，而於12日辭去公司行政總裁職務。

這張攝於2026年8月26日的照片中，可以看到位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的英偉達公司總部。（Reuters）

另外，特朗普政府16日亦已採取行動，發布新規堵截中國企業透過東南亞等地國家取得先進AI晶片，又或透過租用海外數據中心以獲取強大算力，藉遠端存取方式規避出口管制。