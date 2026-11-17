隨著英偉達（Nvidia，又譯輝達）前行政總裁黃仁勳捲入醜聞，美國政府11月16日發布新規，堵截中國企業透過東南亞等地國家取得先進AI晶片，又或透過租用海外數據中心以獲取強大算力，藉遠端存取方式規避出口管制。而在新規公布之際，正值美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 啟程出訪亞洲，並將於本周與中國國家主席習近平會面。



中美晶片戰：這攝於2023年2月17日的設計圖片中，可以看到一個帶有半導體晶片的印刷電路板前，有一面中國及美國國旗。（Reuters）

對海外數據中心設限制 新加坡等五國須獲出口許可

美國商務部在聲明中表示，這項新規由商務部工業與安全局（BIS）在財政部，以及國家安全委員會等協調下制定。新規定要求，海外數據中心如向總部位於中國的公司提供大量運算能力，必須在90天內獲得美國出口許可證，才能繼續提供服務，否則將面臨未來的出口限制。

新規定也要求，新加坡、泰國、馬來西亞、印尼及巴西企業，若要取得最先進晶片，須向美國申請出口許可，以減少晶片遭非法轉運的情況。商務部工業安全局（BIS）表示，這些國家「存在高於正常水平的轉移風險」。

美國商務部發表聲明指出：「這項規定旨在確保，涉及第三國數據中心的遠端運算安排，不會成為規避現行美國敏感技術存取限制的途徑。」

2026年7月29日，英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳到訪白宮，旁為美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（Reuters）

與此同時，在英偉達醜聞曝光後，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在監管對華晶片出口管制方面受到猛烈抨擊。

不過，特朗普在啟程出訪亞洲時表示，他沒有計劃更換盧特尼克。當被問及是否仍然信任盧特尼克時，也回答說：「是的，我信任他。」