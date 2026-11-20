泰國北碧府愛侶灣國家公園（Erawan National Park）發生巨蜥襲擊遊客事件。一名約60歲德國女遊客11月17日在公園瀑布旁泡腳時，突遭一隻巨蜥從水底游近死咬左腳並拖進水中，導致她左腳大幅撕裂，場面相當驚險，幸而園方人員及時將她營救，經急救後送院。



泰媒報道，據泰國國家公園、野生動物及植物保育廳公布，事發於周二中午約12時，地點是愛侶灣瀑布第一層。女遊客當時坐在水邊休息，雙腳浸在溪水中。

園方負責人拉差諾（Ratchanok）表示，附近護林員聞訊立即趕來施救，隨即將傷者送往當地醫療中心，後轉送塔克拉丹醫院（Tha Kradan Hospital）治理，目前她已無大礙並返回住宿地點。

園方人員事後已經捕獲這隻「肇事巨蜥」，將其流放至遠離瀑布的深林地區。（網絡圖片/示意圖：非涉事巨蜥）

當局表示，傷者已購買公園相關意外保險，一般意外保障上限為40萬泰銖；實際賠付仍須按保單條款及醫療情況處理。

事後，園方人員已經捕獲這隻「肇事巨蜥」，將其流放至遠離瀑布的深林地區。為防止類似驚魂事件重演，當局已在現場設置捕捉籠、加強水域巡邏及增設警告牌，呼籲遊客切勿投喂野生動物，以免改變牠們的覓食習性主動靠近人群。