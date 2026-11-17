泰國海灘驚現神秘圓球 疑太空碎片墜海官方警告勿觸摸
撰文：韓學敏
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泰國南部甲米府竹子島海岸11月初發現一個神秘球狀物體，引發當地社會關注。泰國地理資訊與太空科技發展局（GISTDA）其後表示，該物體外觀類似太空物件，已帶回進行工程分析，以釐清真正來源。
泰媒報道，該神秘球狀物體於諾帕拉塔拉海灘—皮皮群島國家公園竹子島守護站範圍被發現；GISTDA轄下太空科技研究中心（S-TREC）聯同甲米府海洋國家利益維護指揮中心及國家公園人員，於11月5日商討後接收該物體，將送往春武里府太空創新園作詳細工程分析。
當局指出，該物體外形似耐壓罐，推測為火箭或衛星重返大氣層後墜落的太空碎片，正式來源仍待工程鑑證確認。當局呼籲民眾及遊客，切勿觸摸、移動或自行打開疑似太空碎片，因可能殘留危險化學品，應拍照記錄位置並立即通知有關部門。
類似的金屬耐壓罐今年7月曾在澳洲昆士蘭州北部福雷斯海灘發現6件，初步評估為火箭載具部件，未見輻射風險，惟罐內壓力及殘留物仍須小心處理。
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