泰國布吉島凌晨大火釀11死36傷　逾百電單車助燃煙囪效應奪命

泰國南部度假勝地布吉島一幢四層高商住樓宇11月16日凌晨發生火警，造成11人死亡與數十人受傷，起火原因仍在調查。



路透社報道，火警發生於凌晨3時許，地點是布吉西岸巴東海灘附近市鎮的一幢樓宇，該處經營電單車租賃生意，並設有餐廳及出租住宿，火勢其後波及鄰近多幢建築。初步評估顯示，火災起因是電線桿上的電路短路，火勢蔓延至店舖招牌，隨後又蔓延至投幣式加油機，導致火勢進一步擴大。

泰國南部度假勝地布吉島一幢四層高商住樓宇11月16日凌晨發生火警，造成11人死亡、16人受傷，起火原因仍在調查。（影片截圖）

消防員耗時約兩小時將火救熄，並尋獲11具遺體，死者包括泰國及緬甸籍人士。報告顯示，死者身上沒有燒傷，相信死於吸入濃煙，另有15至20名傷者仍在芭東醫院接受治療。約100輛摩托車被完全燒毀，一輛黑色寶馬車也被大火吞噬。

針對傷亡人數動態，當地醫院與普吉府救援機構最新統計顯示，受傷送院人數已由最初通報的16人攀升至多達36人，多數傷者受到嗆傷和被玻璃割傷。