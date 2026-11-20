美國參議院11月19日以51票對48票再次否決「戰爭權力決議」（War Powers Resolution），該決議旨在限制美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在未獲國會授權下繼續對伊朗採取軍事行動。據《紐約時報》報道，自開戰以來，參議院已就特朗普發動伊朗戰爭的權力進行15次表決，這是第13次遭到否決。



據路透社報道，有三名共和黨參議員「倒戈」投贊成票，分別是緬因州的柯林斯（Susan Collins）、阿拉斯加州的穆爾科斯基（Lisa Murkowski）和肯塔基州的保羅（Rand Paul）；同時，民主黨參議員費特曼（John Fetterman）投下反對票。不過特朗普政府一直認為相關決議不具備法律約束力。

報道指，這是伊朗戰爭爆發以來第21次相關投票，民主黨人表示提出該項決議是為了凸顯共和黨人支持戰爭的立場，當前民調顯示，僅31%美國民眾支持對伊朗開戰。

2026年11月19日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在中國深圳參加APEC峰會以及進行中美俄三方會談後，登上空軍一號準備返回華盛頓時做出手勢。（Reuters）

民主黨在中期選舉大獲全勝，將在明年1月3日接管國會兩院，該黨誓言結束戰爭是首要任務，預示其與特朗普政府將就此形成對峙。