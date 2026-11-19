美媒爆白宮內訌 特朗普不滿萬斯批伊朗開戰 私下讚魯比奧
撰文：胡允怡
出版：更新：
美國共和黨在中期選舉遭遇挫敗後，黨內高層之間暗流湧動。現任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）因副總統萬斯（JD Vance）將選舉失利歸咎於「伊朗戰爭」的言論，私下對他日益不滿，這令有意角逐2028年總統大選的萬斯陷入政治邊緣化的危機。
紐約時報報道，萬斯在社交媒體發表長文，直言「輸掉選舉的原因是戰爭」，試圖在不直接批評特朗普的前提下，與政府的伊朗政策劃清界限。然而知情人士透露，特朗普對此極為沮喪，認為萬斯應堅定支持開戰決定。特朗普更是在公開場合暗示對萬斯不悅，稱其「本應發表另一項聲明」。
報道指與此同時，特朗普在私下持續讚揚公開為伊朗戰爭辯護的國務卿魯比奧（Marco Rubio），並暗示其為強有力的繼承人選。
特朗普在11月18日接受霍士新聞訪問時，形容6月與伊朗達成的諒解備忘錄是「浪費時間」（waste of time），不少美媒提到該協議是由萬斯所推動。
萬斯目前的處境與2024年的賀錦麗（又譯：哈里斯 / Kamala Harris）極為相似，既無法擺脫現任不受歡迎政策的包袱，又難以與總統公開決裂。隨著德州參議員克魯茲（Ted Cruz）及佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）等黨內對手躍躍欲試，萬斯能否獲得特朗普的支持將成為其2028年大選之路的關鍵。
美國中期選舉｜特朗普萬斯4度赴德州站台 佩克斯頓仍落後民主黨特朗普萬斯對伊作戰目標分歧？ 獲取廉價石油與不能擁核各說各話美國中期選舉｜佩爾托拉當選阿拉斯加參議員 民主黨共翻轉9議席特朗普亞洲行遇冷？中期選舉慘敗削弱權威 各國轉向拖延戰術美國中期選舉民主黨再下一城 克雷斯·湯堅斯當選阿拉斯加州長