美國共和黨在中期選舉遭遇挫敗後，黨內高層之間暗流湧動。現任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）因副總統萬斯（JD Vance）將選舉失利歸咎於「伊朗戰爭」的言論，私下對他日益不滿，這令有意角逐2028年總統大選的萬斯陷入政治邊緣化的危機。



紐約時報報道，萬斯在社交媒體發表長文，直言「輸掉選舉的原因是戰爭」，試圖在不直接批評特朗普的前提下，與政府的伊朗政策劃清界限。然而知情人士透露，特朗普對此極為沮喪，認為萬斯應堅定支持開戰決定。特朗普更是在公開場合暗示對萬斯不悅，稱其「本應發表另一項聲明」。

美國總統特朗普稱副總統萬斯所推進的美伊備忘錄根本是在浪費時間。（Reuters）

報道指與此同時，特朗普在私下持續讚揚公開為伊朗戰爭辯護的國務卿魯比奧（Marco Rubio），並暗示其為強有力的繼承人選。

特朗普在11月18日接受霍士新聞訪問時，形容6月與伊朗達成的諒解備忘錄是「浪費時間」（waste of time），不少美媒提到該協議是由萬斯所推動。

萬斯目前的處境與2024年的賀錦麗（又譯：哈里斯 / Kamala Harris）極為相似，既無法擺脫現任不受歡迎政策的包袱，又難以與總統公開決裂。隨著德州參議員克魯茲（Ted Cruz）及佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）等黨內對手躍躍欲試，萬斯能否獲得特朗普的支持將成為其2028年大選之路的關鍵。