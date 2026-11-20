美媒Axios報道，總統特朗普（Donald Trump）11月19日（周四）在從中國返回美國的空軍一號上接受電話採訪中表示，他不會倉促就伊朗問題做出任何決定，表示將觀察新年後的局勢發展。



報道指，特朗普發表此番言論之際，正值他面臨來自以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的巨大壓力，後者要求他盡快發動決定性的轟炸行動。但特朗普表示，即使他打算發動攻擊，也不會提前透露計劃。

2026年11月16日，美國總統特朗普在美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地登上一架「空軍一號」專機，準備前往菲律賓馬尼拉。(Reuters)

特朗普言論可能表明，如果伊朗在年底前不做出讓步，他希望在民主黨控制的新國會就職前，為自己爭取足夠的時間採取軍事行動。儘管特朗普上週表示對伊朗發動新一輪大規模襲擊「可能性很小」，但他仍在考慮與以色列聯合打擊。

任何美國的軍事行動都將涉及以色列。據兩位知情人士透露，白宮已要求五角大樓和情報專家評估伊朗將如何應對美軍準備的每項打擊方案。白宮則詢問，這些方案中是否有任何一項能夠避免引發伊朗對海灣國家石油和天然氣設施的毀滅性報復。