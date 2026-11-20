印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）近日表示，20世紀80年代中國工業快速發展之際，印度卻錯失了建立製造業和工業基礎的良機。這番言論再次引發了有關印度如何追趕中國的討論。



分析人士表示，印度製造業仍有擴張空間，但考慮到中國在工業領域持續保持主導地位，新德里可能需要採取不同的經濟發展模式。

蘇傑生上周六在《印度斯坦時報》（Hindustan Times）領導力峰會上提到，印度前總理甘地（Rajiv Gandhi）的一次訪華，標誌著中印兩國經濟發展軌迹開始出現分化的轉捩點。

蘇傑生說：「1988年Rajiv Gandhi訪問中國時，印度和中國的經濟規模相當。但在20世紀80年代，中國大力推進現代化和工業化。很遺憾地說，印度在80年代完全錯過了這班車。」

1988年，鄧小平在北京會見印度時任總理甘地（Rajiv Gandhi）。（資料圖片）

他補充說，儘管印度在20世紀90年代推行了經濟改革，但未能在各個行業持續推進改革，也未能以必要的速度建立工業產能。

蘇傑生表示，印度如今需要採取「跨越式發展」戰略，集中發展自身具有競爭優勢的領域，以追趕中國，而不是在每一個行業都與中國直接競爭。

蘇傑生表示，通過這一戰略，印度已經擴大了手機等行業的製造能力。

2026年11月19日，印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）在日本東京，出席日本和印度的外長防長磋商會議（2+2）時發表講話。（Reuters）

中國迅速擴大出口導向型製造業、基礎設施建設和投資規模，從20世紀90年代起大幅領先印度。相比之下，印度主要依靠服務業、信息技術產業和國內消費推動經濟增長，仍有較大比例的勞動力集中在農業和非正規經濟部門。

新加坡國立大學南亞研究所專門研究國際貿易和投資政策的經濟學家帕利特（Amitendu Palit）表示：「印度是增長最快的主要經濟體之一。印度擁有尚未充分利用的生產資源，尤其是人力資源。如果能夠充分利用這些資源，就可以保持較高的經濟增長速度，縮小與中國的差距。」

「不過，印度面臨的挑戰是如何實現包容性增長，並提高人均收入。」

根據印度政府公布的資料，在4月1日開始的本財年第一季度，印度國內生產總值（GDP）同比增長7.8%。儘管面臨油價飆升和與美國貿易關係緊張等挑戰，印度仍是全球增長最快的主要經濟體。

不過，根據國際貨幣基金組織（IMF）2026年的估算，印度人均GDP仍遠低於亞洲兩大經濟體中國和日本。

帕利特表示，印度的生物技術、製藥、半導體、教育科技和旅遊業等多個行業「具有良好的增長潛力」，但需要在定價、知識財產權和勞動條件等方面建立健全的監管制度，為其發展提供支援。

2026年6月15日，在印度泰米爾納德邦霍蘇爾（Hosur），一名保安站在塔塔電子（Tata Electronic）為蘋果iPhone生產零件的工廠邊界。（Reuters）

印度對華貿易逆差也升至創紀錄水平。

據印度《商業標準報》（Business Standard）報道，在4月1日開始的本財年前七個月，印度對華貿易逆差達到創紀錄的830億美元（約6507億港元），同比增長30%，預計整個財年將達到1500億美元。

帕利特表示，只要中國在印度自身產量不足、不得不依賴進口的商品上仍具有決定性的成本優勢，印度就很難解決對華貿易逆差問題。

印度從中國進口的主要商品包括電子產品、工業機械、化工產品和製藥原材料。

帕利特說：「只有增加對中國的出口，印度才有希望縮小貿易逆差。」

印度對中國出口的主要商品包括原材料、中間產品和工業生產投入品，以及出口規模不斷增長的電子產品和工程類產品。

習近平訪問印度：有學生在面上塗上中國和印度國旗（Getty Images）

法國埃塞克商學院亞太校區經濟學副教授林傑明（Jamus Lim）指出，儘管印度GDP持續增長，但仍難以複製中國依靠製造業實現經濟快速增長的發展路徑。

他指出，印度在採取這一發展模式時面臨兩大挑戰。

他說：「首先，儘管中國的單位勞動力成本已經較高，而且仍在上升，但中國經濟始終沒有放棄低附加值製造業基礎；其次，人工智慧的快速發展，印度長期依賴的業務流程外包產業受到衝擊，而這一產業原本是印度製造業之外的另一增長引擎。」

林傑明表示，中國通過提高生產率保持製造業競爭優勢，但隨著中國企業經營成本不斷上升，如果印度政府能夠提供足夠支持，印度「或許仍有機會」在製造和組裝領域找到自己的細分市場。

馬德拉斯經濟學院院長N.R. Bhanumurthy表示，印度可以通過發展製造業和擴大商品出口獲得經濟收益。

他說：「印度似乎正在其中一些領域迎頭趕上。」

印度在某些特定領域的出口快速增長，尤其是電子產品和智能手機，同時製藥、工程產品和玩具等行業的出口也有所增加。不過，這種擴張往往高度依賴中國供應的上游零部件和機械設備。

Flipmart是印度電商一哥，有報道指Walmart快將收購大部份股權。（路透社）

Bhanumurthy表示，推動國防裝備和工廠機械等高價值產品的製造十分重要，因為隨著人工智慧的應用，印度傳統上依賴的服務業收入可能下降。

其他行業觀察人士表示，僅靠推動製造業增長，印度可能難以取得顯著成效。

獨立品牌顧問、資深行業人士辛哈（Samit Sinha）表示：「印度或許應該更加重視價值鏈上游的領域，例如研發和創新，無論是在糧食安全、醫療健康還是教育領域。」

辛哈補充說：「正是在這些領域，印度才有機會創造出世界真正需要的東西。」但要做到這一點，就必須從根本上改革教育體系，鼓勵創造力和創新。

獨立發展經濟學家達爾（Biswajit Dhar）對此表示贊同。他認為，隨著時間推移，對勞動密集型產業的需求將逐漸減少。

達爾說：「必須從教育體系入手。技能培養是我們一直沒有給予足夠重視的領域。要培育創新文化，就必須從根本上做起。」

本文獲《觀察者網》授權轉載。

