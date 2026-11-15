英國王室｜凱特抗癌後首偕夫威廉外訪 赴印度出席地球獎頒獎禮
撰文：韓學敏
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英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）11月17日將隨夫婿威廉王子（Prince William）到印度孟買，出席其夫創立的拯救地球獎（Earthshot Prize）頒獎禮，這是她2024年接受癌症治療後最大規模的外訪。
路透社報道，二人將展開為期三日的孟買行程，出席連場活動。44歲的凱特王妃2024年因患癌接受預防性化療，現已痊癒，但稱病患仍影響生活；她患病後大幅減少公務，此前從未陪同威廉外訪，僅今年5月獨自往意大利訪問兩日。
威廉與父親查理斯國王同樣以環保為主要志業，2020年創立拯救地球獎，五名得獎者各可獲100萬英鎊（約1,014萬港元）擴大項目規模。
今屆頒獎禮為歷來最大規模，印度板球名宿坦杜卡（Sachin Tendulkar）、影星芭特（Alia Bhatt）、馬利克（Rami Malek）及英國樂隊接招（Take That）等將出席。
凱特王妃在本周刊出的《鄉村生活》（Country Life）雜誌訪問中稱，住院時已被告知「會有好日子和壞日子，需要時間」。夫婦此行亦會出席印度板球、時裝及電影相關活動。
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