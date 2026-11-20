俄羅斯北部城市北德文斯克（Severodvinsk）一名29歲男醫生被指控，誤判73歲女患者死亡後，赴太平間補充注射麻醉藥致老婦身亡，涉嫌為掩蓋醫療失誤殺人。目前，法院裁定羈押該醫生兩個月，以待進一步調查。



涉案醫生為俄羅斯北德文斯克市第二醫院麻醉師兼重症監護醫生吉爾（Oleg Gil）（影片截圖）

綜合外媒報道，涉案醫生為北德文斯克市第二醫院麻醉師兼重症監護醫生吉爾（Oleg Gil），73歲婦女Galina Edakina在2025年12月因急性血栓入院，治療期間病情惡化發生心臟驟停。

吉爾在施救半小時後，誤判患者已死亡，隨即患者遺體移送太平間。相隔約兩小時，太平間職員察覺老婦仍有生命跡象，立刻通知醫院。

案情指，吉爾抵達現場確認患者仍然存活，卻沒有展開救治，反而注射麻醉藥異丙酚（Propofol，俗稱牛奶針），該藥若缺乏配套生命維持設備，可引致呼吸停頓，老婦其後不治死亡。

報道稱，該案時隔約11個月才對外公開，期間吉爾仍正常執業並取得新專業資格。俄羅斯偵查機關以涉嫌處於無助狀態者的罪名，將吉爾羈押2個月並展開調查，若定罪最高可處終身監禁；辯方則辯稱，醫生的處理符合醫療規範，患者本身病重，屬自然死亡，用藥與其離世不存在因果關係。目前，案件調查仍在進行。