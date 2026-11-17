尼日利亞三角洲州埃夫韋尼（Evwreni）近日發生一宗奇聞，一名身份不明的男子在經歷嚴重電單車車禍後，被認定身亡送往停屍房，數小時後竟恢復意識「死而復生」。他醒來後沒有急於尋醫求救，而是第一時間要煙和打火機「慶祝重生」，令在場居民嘖嘖稱奇。



《太陽報》報道，男子當時重新站立，臉部與身體塗滿白色粉末，手指間卻夾着一根香煙。當地居民得知他大難不死後歡呼雀躍，甚至即場派發尼日利亞傳統油炸小吃「泡芙」（Puff-puff）慶祝，並堅持要求他接受身體檢查。

事件引發熱議，不少網民對「活人被誤當屍體」表示震驚與困惑，亦有網民幽默地笑談他對尼古丁的渴望。

網傳影片並未拍下車禍經過及男子甦醒一刻，該男子的具體身份、目前健康狀況，以及他早前是否曾獲官方正式宣告死亡，仍有待證實，當地政府部門暫未對此事作出回應。