美國總統特朗普11月19日結束在深圳舉行的APEC會議及中美俄三方會談後，晚上約6時50分乘「空軍一號」專機啟程返美。專機起飛時，白宮官員以網絡安全為由，罕見收走隨行記者在華期間使用的手機，放入阻隔無線訊號的屏蔽袋（Faraday bag），直至專機抵達美國本土才歸還。



特朗普接受全國廣播公司（NBC）電話訪問時回應：「我們想要小心點，不希望有人在不該持有手機的時候拿著手機，所以我們須格外小心。」NBC首席白宮記者哈克（Garrett Haake）亦在社交平台證實，形容做法「非常不尋常」。

美國總統特朗普結束深圳APEC峰會及中美俄三方會談行程，11月20日乘「空軍一號」返抵馬里蘭州安德魯斯聯合基地。（Reuters）

據報有總統助理同時回收白宮人員訪華期間使用的臨時「一次性」手機，以銷毀或清除資料；不少記者18日抵華前，已把日常用的手機、電腦及智能手錶放入防護袋。

有霍士新聞記者表示，特朗普今年5月結束訪華離開北京時，並無同類安排。彭博社則報道，出於安全考慮，相關安排有時會臨時調整，無證據顯示手機會被永久扣起。