亞太經合組織（APEC）峰會11月18日至19日在深圳舉行，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）19日和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤，特朗普一進門便熱情稱普京為「我朋友」（my friend），引起議論。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在記者會被問到對此如何看，他無奈苦笑及聳肩，在未有回答下離去。



2026年11月19日，澤連斯基與法國總統馬克龍等人一同出席記者會，圖為離去畫面（Reuters）

在記者會上，有傳媒向澤連斯基提問，問他對特朗普稱普京為「我朋友」有何感覺，澤連斯基露出苦笑，聳肩及一度張開雙手，表達出無奈的姿態，之後隨台上其他歐洲領導人離去，未有回答該提問。

其他片段再顯示，澤連斯基同日在另一場合再接受傳媒提問，有記者向澤連斯基提問稱，特朗普是否曾稱他為朋友時，澤連斯基回答稱「我想有吧，問題是我不記得，他向我說過很多不同字眼，是正面的」。

19日特朗普與普京會面時，進場時他先向旁人說笑稱「他（普京）是誰？他，是我朋友」，特朗普並指雙方相識已久，期待會面帶來進展；普京則微笑回應。

據俄羅斯衛星通訊社報道，特朗普和普京會晤持續近1小時，普京表示，很高興與特朗普會面。路透社引述克里姆林宮消息指，本次會談核心議題為美俄雙邊關係和俄烏衝突，又形容普京離開會議時「心情極佳」。

2026年11月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在深圳舉行雙邊會晤。（Reuters）

本次會晤是特朗普和普京自2025年8月阿拉斯加峰會以來，時隔15個月再次面對面會談。在這次會晤之際，俄烏局勢仍然持續緊張。俄方持續空襲烏克蘭能源設施，烏方一周內三度襲擊刻赤大橋（Kerch Bridge，又稱「克里米亞大橋」），導致大橋公路及鐵路交通中斷。