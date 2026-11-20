美媒11月20日引述知情人士指，以色列與美國正考慮短期內對伊朗發動新一波襲擊，以色列軍方已為應對與伊朗之間的新一輪衝突作好準備。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）引述知情人士指，以軍處於最高防禦戒備狀態，以因應伊朗可能發動的任何攻勢，又指伊朗迅速重建製造彈道導彈的能力，以及把軍事與核設施轉移至地下的進度，都讓內塔尼亞胡政府擔憂。

報道稱，內塔尼亞胡政府傾向與美國聯手展開新一波軍事行動，但知情人士稱，目前尚不清楚美國總統特朗普（Donald Trump）是否有意下令採取新軍事行動，或是若有意的話會採取何種形式。戰爭議題是導致美國共和黨在中期選舉失利的一個關鍵因素，美國民眾對此極不歡迎。

圖為2026年7月28日， 以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）到訪白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump） 舉行會談。（X@netanyahu）

特朗普11月19日在從中國返回美國的空軍一號上接受電話採訪中表示，他不會倉促就伊朗問題作出任何決定，表示將觀察新年後的局勢發展。但他本周也曾表示，伊朗可能正試圖研發生化武器，當中未提出任何證據支持該說法。

美媒Axios則引述兩名知情人士報道，雖然特朗普上周表示對伊朗發動新一波大規模攻擊的可能「相當低」，但事實上他仍在考慮與以色列聯手發動攻擊。

伊朗外交部則表示，美國的「生化武器」指控是為了製造恐懼，並為採取軍事行動尋求正當理由。

以色列上月底舉行全國大選後，內塔尼亞胡的政治對手獲得組閣權，此令他可能會在未來幾周內失去總理職位。