韓國11月20日通報該國10年來首宗霍亂病例，患者已康復出院，但據報在過去兩個月無出國外遊紀錄，衛生部門正積極追查感染源，並呼籲民眾採取預防措施，確保使用安全水源，妥善清洗食物。



韓國疾病管理廳（KDCA）表示，該名患者本月初因出現嘔吐和腹瀉症狀，11月6日前往昌原市（Changwon）一家醫院的急診室求醫。

患者目前已康復，並於11月17日出院，但其在過去兩個月無出國外遊紀錄，衛生人員正積極追查感染源，並釐清曾與該患者接觸過的人員。

圖為首爾市內飄揚的韓國國旗，攝於2024年2月5日。（Getty Images）

這是韓國自2016年以來首度出現霍亂病例，在2016年，當地發現3宗疑似因食用受污染海鮮而引發的病例。當地2001年曾發生過規模較大的爆發，至少162人染病。

根據香港衞生防護中心網站，霍亂是一種由霍亂弧菌所引起的急性腸道傳染病。通常透過進食或飲用受霍亂弧菌污染的食物或水而傳播，若果衞生條件良好，人與人之間的直接傳播並不常見。

大部份患者並沒有任何病徵，但在感染後的一至十天內，仍可能經由糞便排出霍亂弧菌，從而造成傳播。出現症狀的患者中，大多數為輕度或中度腹瀉。少數患者可能會出現大便呈米水狀的急性嚴重腹瀉和嘔吐。如果不及時治療，可能會迅速導致嚴重脫水、休克甚至死亡。