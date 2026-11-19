韓國2027學年度大學修學能力考試（韓國高考）今日（11月19日）開考，當地政府早前預告會以發送緊急災難短訊的奇招，查找可能作弊的考生，韓國教育部表示，政府向全民發送緊急災難短訊，截至上午8時30分，在全國9個市、道考場查出22部未有按規定上交的智能手機，涉事考生已於首科考試結束後被帶到考務辦公室。



韓聯社報道，韓國教育部次官（副部長）崔銀玉在中央政府世宗辦公大樓記者會稱，考務辦公室將調查考生是否同時攜有微型鏡頭等高科技設備；一旦確認利用高科技器材作弊，將按規嚴懲。

2026 年 11 月 19 日，韓國首爾一處考場內，學生們等待年度大學入學考試開始。（Reuters）

今次做法涉及向全體市民發送緊急災難短訊；只要手機處於開機狀態，即使調低音量或設為靜音，仍會以最高音量響起警報，持續10.5秒，令未有上交手機的考生無所遁形。行政安全部與教育部早前已表明，開考前及考試期間均會不定時發送同類短訊，以防考生預先關閉手機，待首輪短訊發送後再重新開機，逃避檢查。