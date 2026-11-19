在韓國法學院入學試（LEET）考獲滿分後陷入人工智能（AI）作弊爭議的32歲考生李振宇，11月19日下午被警察發現陳屍首爾一家汽車旅館，他原定當日直播解題自證清白。



據《韓國時報》（The Korea Times）周四報道，32歲的李振宇是首爾國立大學牙科學生，他原定周四公開直播解答今年大學修學能力考試（CSAT）的題目，卻於周三晚失蹤，之後直至考試開始時間也未有現身。周四下午約1時12分，警方在首爾東部千戶站附近一家汽車旅館發現他的屍體，現場留有據報寫着自稱「身心俱疲」的字條。

閉路電視拍攝到李振宇生前畫面。（影片截圖）

李振宇早前先考入高麗大學，隨後在2026學年度大學修學能力考試（CSAT）獲得全科目1等級，成功考入首爾大學牙醫學系；並在2027學年度法律適性考試（LEET）中拿下罕見滿分。

資料圖片：李振宇出版的暢銷書《大腦加速》（網絡圖片）

他自稱早年屢試成績欠佳，生意失敗後花三周徒步走遍韓國，其間遺失手機，並感到認知能力蛻變，其後出版暢銷書《大腦加速》（Brain Accel）詳述心得。

首爾市教育廳周四應警方要求，指示李振宇應考今年大考的中學保存試題及答卷，韓國警方一直在調查針對他的作弊指控；然而隨著李振宇的去世，預計此案將不經起訴而結案。