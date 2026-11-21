美國財政部長貝森特（Scott Bessent）11月20日（周五）接受CNBC採訪時表示，美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平達成共識，認為凡涉及AI技術的軍事決策，都必須有人類參與其中。他亦透露，在APEC行程中，雙方並沒有提及黃仁勳事件。



貝森特表示，「我認為，總統特朗普和習近平主席有達成共識，即在超級智能（super intelligence）做出任何軍事決策時，人類必須始終參與其中，且不應允許超級智能在重大軍事行動中自主決策，這一點非常重要。」

貝森特稱，特朗普在中國行期間有針對貿易政策及AI進行深入討論。他亦透露美方觀察到，中國針對H200晶片的訂單相當稀少，因為中方正試圖建立自己的晶片庫存。

2026年11月19日，中國廣東省深圳市，中國國家主席習近平（右）在麒麟山莊歡迎到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）。（Reuters）

貝森特還在訪問期間提及伊朗問題，指由於收到來自伊朗的威脅，他目前仍居住在美軍基地內。但他強調將持續在經濟上對伊朗施壓，稱「如果伊朗人衝着我來，這意味着他們正感受到壓力。我們會繼續施壓。」