中國國務院總理李強11月20日（周五）下午，在北京釣魚台國賓館同澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）舉行第十一輪中澳總理年度會晤。



李強表示，當前，中澳關係保持積極發展勢頭，各層級交往日益密切，各領域合作走深走實，給兩國人民帶來實實在在的利益。明年是中澳建交55周年，中方願同澳方一道以此為契機，秉持平等互利、開放務實態度，聚焦共同利益，妥善管控分歧，推動中澳全面戰略夥伴關係取得更多積極成效，共促兩國發展繁榮。

2026年11月18日，澳洲總理阿爾巴尼斯抵達深圳寶安國際機場，出席在中國廣東省深圳市舉行的亞太經合組織（APEC）2026年中國峰會。（Reuters）

李強指出，中澳在產業、市場、技術等方面各有優勢、互補性強，兩國深化合作有內生需求，能夠相互賦能。中方願同澳方推動雙邊貿易擴大規模、優化結構，打造綠色低碳、新能源汽車、人工智能等新興領域合作亮點，進一步提升貿易投資自由化便利化水平，爭取更多實際成果。雙方要辦好明年的「中澳旅遊年」，深化文化、青年、地方、媒體、智庫等交流合作，築牢兩國關係友好基礎。當前，單邊主義、保護主義還在大行其道。中澳同為多邊主義的支持者、受益者，中方願同澳方加強在聯合國、亞太經合組織等框架下溝通協調，共同維護多邊體系和自由貿易，捍衛國際公平正義。

阿爾巴尼斯再次祝賀中方在深圳成功舉辦亞太經合組織領導人非正式會議，表示近年來澳中關係穩步發展，各層級交往日益密切，相互理解和信任更加深入。澳中經濟具有互補性，澳方願以兩國建交55周年為契機，同中方深化經貿、農業、能源等領域合作，加快清潔能源、人工智能、電動汽車、數字經濟等新興領域合作，密切旅遊等人文交流。澳方堅持多邊主義和自由、開放的貿易，願同中方攜手維護以規則為基礎的多邊貿易體制。