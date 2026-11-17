日本首相高市早苗11月17日在菲律賓馬尼拉出席東盟與中日韓（ASEAN+3）首腦會議，中國國務院總理李強沒有參會，雙方未能在場會晤。高市早苗在場內與中國農業農村部部長張柱握手交談，此為2025年底中日關係惡化以來，她首次與中國官員公開互動。



據共同社周二報道，高市早苗17日在到訪的菲律賓出席東盟與中日韓（ASEAN+3）首腦會議，表示「日本將與印太地區各國攜手，確保自主性和韌性，力爭共同實現強盛與富裕。」各方確認在能源及糧食安全、經海上運輸強化貿易物流方面合作，她另提出深化防災及打擊有組織犯罪合作。

2026年11月17日中日韓（ASEAN+3）首腦會議上，高市早苗在會議開始前向農業農村部部長張柱致意，二人起身握手並有簡短交談。（影片截圖）

李強16日下午結束在菲律賓舉行的中國—東盟領導人會議後，已乘包機返回北京；日方稱韓國總統李在明出席今次峰會，中方改由農業農村部部長張柱代表。官方活動影片顯示，高市在會議開始前向張柱致意，二人起身握手並有簡短交談。

高市早苗並主持「亞洲零排放共同體」（AZEC）首腦會議，提倡創設危機時開展石油採購合作的「亞洲石油安全保障工作組」，以強化能源供應韌性、加強與東盟合作，並提出在人工智能及量子等尖端技術領域創建「亞洲共同市場」的計劃。